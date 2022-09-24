Об этом сказал американский политолог Андрей Пионтковский заявил в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Путин боялся этой мобилизации. И вдруг все перевернулось. Мобилизация и фактически он объявил о том, что через две недели 4 области Украины будут законодательно (Думой и Советом федерации) признаны российскими территориями", - считает Пионтковский.

По его мнению, Путин полностью разрушил все оставшиеся у него активы на внешнеполитическом фронте.

"Это очень удачно совпало с сессией Генеральной ассамблеей ООН. Мы слышали выступления всех мировых лидеров. Тот же Байден никогда так резко не говорил о том, что Путин поставил задачу геноцида, уничтожение украинского народа – "erase (стереть с лица земли) украинское государство никогда не разрешим", - отметил политолог.

Пионтковский считает, что внутри кремлевской группировки очевидно сформировались две партии.

"Я бы их условно назвал их "ультрафашистами" и "умеренными фашистами". Из ультрафашистов вы знаете господина Стрелкова, который каждый день появляется на украинском телевидении. Кстати, после этих решений он стал появляться на официальных российских провластных ресурсах, знаменуя победу (возможно, временную) ультрафашистской партии. Умеренные фашисты – это, мне кажется, большинство окружения Путина. Они понимают, что война провалилась, и ищут какой-то выход для сохранения своего режима, для сохранения власти и денег", - сказал он.

По мнению политолога, Путин понял, что продолжение этой "умеренно-фашистской" линии приведет к тому, что соратники попросят его уйти в тень.

"Им будет легче договариваться с Западом о каких-либо условиях выхода из войны без Путина. Кроме того, можно будет объяснить народу, что "виновен был Путин", - подытожил Пионтковский.