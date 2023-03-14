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В Кремле считают "президентские амбиции" Пригожина угрозой режиму Путина, - ISW

14 мартa, 2023 вторник
05:07
война с Россией

В Кремле опасаются, что заявления о "президентских амбициях" могут угрожать режиму российского диктатора Владимира Путина

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Эксперты обратили внимание на обвинения со стороны члена связанного с Кремлем дискуссионного клуба "Валдай", российского политолога Алексея Мухина в адрес Пригожина по поводу преследования политических целей в России, которые ставят под угрозу силы его наемников в Бахмуте.

Мухин прокомментировал саркастическое заявление Пригожина от 11 марта о том, что он будет баллотироваться на президентских выборах в Украине в 2024 году, и заявил в своем telegram-канале, что российская общественность начала интерпретировать заявление Пригожина как объявление о том, что он будет баллотироваться на выборах президента РФ, также запланированные на 2024 год.

Российский политолог также риторически спросил, уведомлял ли Пригожин Путин о своих "президентских амбициях". Мухин утверждал, что представление Пригожиным себя как "командира" ЧВК Вагнера "непосредственно влияет на планирование и управление боевыми действиями штурмовых отрядов".

Также он заявил, что Пригожин является "перспективным политиком", который ищет "козлов отпущения", чтобы обвинить в высоких потерях личного состава вагнеровцев в ходе наступления на Бахмут.

Мухин отметил, что все знают, что правительство РФ платит за войска Пригожина и их боеприпасы и добавил, что отказ Пригожина признать поддержку со стороны обычных российских сил оттолкнул его от других "полевых командиров".

Политолог пришел к выводу, что Пригожин своими действиями "поставил бойцов Вагнера под угрозу оцепления во время ожидаемой украинской контратаки".

Также Мухин заявил, что Пригожин теперь требует, чтобы российские военнослужащие "прикрывали его фланги", и что войскам РФ, возможно, придется забыть о своей враждебности к Пригожину, чтобы предотвратить дальнейшие потери Вагнера в Бахмуте.

В ISW отмечают, что нападение Мухина на Пригожина согласовывается с их оценкой от 12 марта о том, что минобороны РФ может намеренно использовать силы Вагнера в Бахмуте, частично для того, чтобы взорвать политические устремления Пригожина.

"Обвинения Мухина также подтверждают оценку ISW о том, что Кремль и минобороны России могут пытаться обвинить Пригожина в замедлении темпов продвижения в Бахмуте и больших потерь среди наемников Вагнера", – говорится в публикации.

Так, эксперты обращают внимание, что высказывания Мухина демонстрируют, как Кремль может воспринимать неоднозначные заявления Пригожина и "его угрозу путинскому режиму".

Ранее аналитики ISW наблюдали резкую критику в адрес Пригожина со стороны таких блогеров, как Игорь Гиркин, однако "заявление Мухина примечательно его связью с кремлевским институтом, которым является клуб "Валдай".

Пригожин, отвечая на заявления Мухина, не стал сворачивать свою враждебную риторику по минобороны РФ, заявив, что ситуация в Бахмуте остается "очень тяжелой" и что его "550 попыток" достать боеприпасы для вагнеровцев были проигнорированы.

Пригожин подчеркнул, что военнослужащие РФ привозят его наемникам в Бахмут от 12 до 15 машин с боеприпасами с оккупированных территорий в запорожской области, а также из Донецка и Авдеевки. Он отметил, что "между бойцами ЧВК Вагнера и бойцами минобороны России конфликта нет", и заявил, что уверен, что вагнеровцы и дальше будут получать такие пожертвования "благодаря дружеским отношениям с этими подразделениями".

Пригожин также утверждал, что у него установились отношения "с неустановленными обычными силами" после того, как они пережили год "измены", и заявил, что эти силы не прикрывают один из флангов Вагнера - заявление, имитирующее утверждение Мухина о том, что Росармия не заинтересована в помощи вагнеровцев.

Другие ключевые выводы аналитиков ISW:

  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 13 марта в Тегеране встретился с официальными лицами Ирана для расширения двустороннего сотрудничества и усиления смягчения санкций
  • Российские военкоры продолжают спекулировать о возможном украинском контрнаступлении на юге Украины, указывая на то, что в российском информационном пространстве растет обеспокоенность украинскими боевыми возможностями, поскольку войска РФ привязываются к наступательным операциям в Бахмуте
  • Законопроект госдумы РФ о повышении призывного возраста свидетельствует о том, что в будущем Кремль не намерен проводить полную мобилизацию
  • Сообщается, что российские военные по-разному используют новые "штурмовые отряды" в различных тактических ситуациях
  • Вице-премьер-министр Украины, министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук подтвердила, что Россия незаконно депортировала 2161 украинского ребенка-сироту
  • Российские войска продолжали наземные атаки по всей линии Купянск - Сватово - Кременная и добились незначительных успехов к северо-востоку от Купянска и к востоку от Северского
  • Российские войска продолжали продвижение в районе Бахмута, но по состоянию на 13 марта не сумели завершить развертывание, охватить или оцепить город
  • Российские войска продолжали проводить наземные атаки на линии фронта в Донецкой области
  • Украинские войска продолжают атаковать районы восточной (левобережной) Херсонской области
  • Подчинение мобилизованных российских военных формированием "Л/ДНР" вызывает все большее недовольство на оккупированных частях Луганской и Донецкой областей
  • Российские оккупационные чиновники продолжают вводить новые положения, чтобы препятствовать и ограничивать использование украинского языка в учебных заведениях
Владимир Путин
выборы президента
Вагнергейт
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