В Кремле считают "президентские амбиции" Пригожина угрозой режиму Путина, - ISW
В Кремле опасаются, что заявления о "президентских амбициях" могут угрожать режиму российского диктатора Владимира Путина
Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).
Эксперты обратили внимание на обвинения со стороны члена связанного с Кремлем дискуссионного клуба "Валдай", российского политолога Алексея Мухина в адрес Пригожина по поводу преследования политических целей в России, которые ставят под угрозу силы его наемников в Бахмуте.
Мухин прокомментировал саркастическое заявление Пригожина от 11 марта о том, что он будет баллотироваться на президентских выборах в Украине в 2024 году, и заявил в своем telegram-канале, что российская общественность начала интерпретировать заявление Пригожина как объявление о том, что он будет баллотироваться на выборах президента РФ, также запланированные на 2024 год.
Российский политолог также риторически спросил, уведомлял ли Пригожин Путин о своих "президентских амбициях". Мухин утверждал, что представление Пригожиным себя как "командира" ЧВК Вагнера "непосредственно влияет на планирование и управление боевыми действиями штурмовых отрядов".
Также он заявил, что Пригожин является "перспективным политиком", который ищет "козлов отпущения", чтобы обвинить в высоких потерях личного состава вагнеровцев в ходе наступления на Бахмут.
Мухин отметил, что все знают, что правительство РФ платит за войска Пригожина и их боеприпасы и добавил, что отказ Пригожина признать поддержку со стороны обычных российских сил оттолкнул его от других "полевых командиров".
Политолог пришел к выводу, что Пригожин своими действиями "поставил бойцов Вагнера под угрозу оцепления во время ожидаемой украинской контратаки".
Также Мухин заявил, что Пригожин теперь требует, чтобы российские военнослужащие "прикрывали его фланги", и что войскам РФ, возможно, придется забыть о своей враждебности к Пригожину, чтобы предотвратить дальнейшие потери Вагнера в Бахмуте.
В ISW отмечают, что нападение Мухина на Пригожина согласовывается с их оценкой от 12 марта о том, что минобороны РФ может намеренно использовать силы Вагнера в Бахмуте, частично для того, чтобы взорвать политические устремления Пригожина.
"Обвинения Мухина также подтверждают оценку ISW о том, что Кремль и минобороны России могут пытаться обвинить Пригожина в замедлении темпов продвижения в Бахмуте и больших потерь среди наемников Вагнера", – говорится в публикации.
Так, эксперты обращают внимание, что высказывания Мухина демонстрируют, как Кремль может воспринимать неоднозначные заявления Пригожина и "его угрозу путинскому режиму".
Ранее аналитики ISW наблюдали резкую критику в адрес Пригожина со стороны таких блогеров, как Игорь Гиркин, однако "заявление Мухина примечательно его связью с кремлевским институтом, которым является клуб "Валдай".
Пригожин, отвечая на заявления Мухина, не стал сворачивать свою враждебную риторику по минобороны РФ, заявив, что ситуация в Бахмуте остается "очень тяжелой" и что его "550 попыток" достать боеприпасы для вагнеровцев были проигнорированы.
Пригожин подчеркнул, что военнослужащие РФ привозят его наемникам в Бахмут от 12 до 15 машин с боеприпасами с оккупированных территорий в запорожской области, а также из Донецка и Авдеевки. Он отметил, что "между бойцами ЧВК Вагнера и бойцами минобороны России конфликта нет", и заявил, что уверен, что вагнеровцы и дальше будут получать такие пожертвования "благодаря дружеским отношениям с этими подразделениями".
Пригожин также утверждал, что у него установились отношения "с неустановленными обычными силами" после того, как они пережили год "измены", и заявил, что эти силы не прикрывают один из флангов Вагнера - заявление, имитирующее утверждение Мухина о том, что Росармия не заинтересована в помощи вагнеровцев.
Другие ключевые выводы аналитиков ISW:
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