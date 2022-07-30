Об этом Мур заявил в twitter.

Он ретвитнул видео британской военной разведки о проблемах РФ и написал: "Силы иссякают".

"В Кремле растет отчаяние. Россия потеряла десятки тысяч солдат и использует оружие советских времен. Их устаревшие ракеты убивают и калечат невинных украинцев. Россия не выиграет эту несправедливую войну. Великобритания продолжает поддерживать Украину", - говорится в сообщении с видео с кадрами разрушения украинских городов.

30 июля бывший директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус заявил, что Украина вернет оккупированные Россией территории при условии продолжения поставок западными партнерами оружия высокими темпами.

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