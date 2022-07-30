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В Кремле растет отчаяние: глава британской разведки MI6 убежден, что силы РФ иссякают

30 июля, 2022 суббота
14:04
война с Россией

Руководитель британской службы внешней разведки MI6 Ричард Мур убежден, что у России не хватает ресурсов, чтобы победить в войне с Украиной

Об этом Мур заявил в twitter.

Он ретвитнул видео британской военной разведки о проблемах РФ и написал: "Силы иссякают".

"В Кремле растет отчаяние. Россия потеряла десятки тысяч солдат и использует оружие советских времен. Их устаревшие ракеты убивают и калечат невинных украинцев. Россия не выиграет эту несправедливую войну. Великобритания продолжает поддерживать Украину", - говорится в сообщении с видео с кадрами разрушения украинских городов.

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