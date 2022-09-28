Об этом сообщают российские СМИ.

Таким образом, он ответил на вопрос, продолжится ли "специальная военная операция" после псевдореферендумов на оккупированных Россией территориях.

"Как минимум, что я вам могу сказать с абсолютной точностью. Вы знаете, что не вся территория "ДНР"" освобождена. Мы говорим о территории, которая находится в пределах 2014 года. Поэтому, как минимум, нужно будет освободить всю территорию "ДНР", – сказал Песков.

Он добавил, что задачи РФ в Украине могут измениться.

"Подробнее ответ, конечно, вы получите впоследствии, в случае, если будут подписываться такие документы", - отметил Песков.

28 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что говорить об окончании войны можно только после деоккупации всех оккупированных территорий.

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