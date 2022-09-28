В Кремле рассказали, сколько планируют продолжать "спецоперацию" в Украине
Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ будет продолжать боевые действия в Украине по меньшей мере до полной оккупации Донбасса
Об этом сообщают российские СМИ.
Таким образом, он ответил на вопрос, продолжится ли "специальная военная операция" после псевдореферендумов на оккупированных Россией территориях.
"Как минимум, что я вам могу сказать с абсолютной точностью. Вы знаете, что не вся территория "ДНР"" освобождена. Мы говорим о территории, которая находится в пределах 2014 года. Поэтому, как минимум, нужно будет освободить всю территорию "ДНР", – сказал Песков.
Он добавил, что задачи РФ в Украине могут измениться.
"Подробнее ответ, конечно, вы получите впоследствии, в случае, если будут подписываться такие документы", - отметил Песков.
- 28 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что говорить об окончании войны можно только после деоккупации всех оккупированных территорий.
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