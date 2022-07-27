В кремле рассказали, о чем будут говорить Путин и Эрдоган в Сочи
Переговоры российского диктатора Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 5 августа в Сочи будут посвящены военно-техническому сотрудничеству и экспорту зерна
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам представителя президента РФ Дмитрия Пескова, одной из тем переговоров станет соглашение о вывозе украинского зерна из заблокированных РФ портов.
"Сейчас должно уже начаться де-факто ее исполнение, пойдет процесс, и это станет хорошей возможностью для того, чтобы в Сочи, конечно, обменяться мнениями о том, насколько это соответствует тем договоренностям, которые были достигнуты", - сказал Песков.
В то же время, он не дал конкретного ответа на вопрос, будет ли обсуждаться возможное сотрудничество РФ и Турции по производству ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2.
- 26 июля стало известно, что Реджеп Тайип Эрдоган встретится 5 августа с Владимиром Путиным в Сочи.
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