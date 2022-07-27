Об этом сообщают российские СМИ.

По словам представителя президента РФ Дмитрия Пескова, одной из тем переговоров станет соглашение о вывозе украинского зерна из заблокированных РФ портов.

"Сейчас должно уже начаться де-факто ее исполнение, пойдет процесс, и это станет хорошей возможностью для того, чтобы в Сочи, конечно, обменяться мнениями о том, насколько это соответствует тем договоренностям, которые были достигнуты", - сказал Песков.

В то же время, он не дал конкретного ответа на вопрос, будет ли обсуждаться возможное сотрудничество РФ и Турции по производству ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2.

26 июля стало известно, что Реджеп Тайип Эрдоган встретится 5 августа с Владимиром Путиным в Сочи.

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