Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

По его словам, Путин 21 января оценит ход войны против Украины, международную ситуацию и расскажет о перспективах развития России.

"Конечно, на таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития и жизни все ждут послания, надеясь услышать оценку происходящего, оценку "специальной военной операции", оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся, и как мы будем развиваться дальше. Это, я думаю, главное, чего все ждут, и главное, на чем будет так или иначе концентрироваться президент", - сказал Песков.

Он отметил, что наибольшее внимание в обращении будет уделено войне.

"Специальная военная операция" так или иначе влияет на всю нашу жизнь, влияет на жизнь на континенте. И поэтому, конечно, следует ожидать, что президент уделит много внимания именно ей", - рассказал Песков.