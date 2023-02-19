В Кремле раскрыли главную тему послания Путина к федеральному собранию 21 февраля
Главной темой послания российского диктатора Владимира Путина к федеральному собранию будет война РФ против Украины
Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.
По его словам, Путин 21 января оценит ход войны против Украины, международную ситуацию и расскажет о перспективах развития России.
"Конечно, на таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития и жизни все ждут послания, надеясь услышать оценку происходящего, оценку "специальной военной операции", оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся, и как мы будем развиваться дальше. Это, я думаю, главное, чего все ждут, и главное, на чем будет так или иначе концентрироваться президент", - сказал Песков.
Он отметил, что наибольшее внимание в обращении будет уделено войне.
"Специальная военная операция" так или иначе влияет на всю нашу жизнь, влияет на жизнь на континенте. И поэтому, конечно, следует ожидать, что президент уделит много внимания именно ей", - рассказал Песков.
- 18 февраля британская разведка предположила, что одной из тем обращения Путина к федеральному собранию станет социальное обеспечение военных, воюющих против Украины.
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