Об этом пишут росСМИ.

Напомним, Нафтали Беннет говорил, что хозяин Кремля Владимир Путин якобы обещал ему не убивать украинского лидера Владимира Зеленского .

По словам Пескова, Беннет и Путин вели "эффективный диалог" в начале войны в Украине, как по телефону, так и вживую. Однако раскрывать детали переговоров он не стал. На вопрос о том, действительно ли Владимир Путин обещал не убивать президента Украины Владимира Зеленского, он также не ответил.

"Действительно, Путин и Беннет во время пребывания последнего премьер-министром Израиля вели очень интенсивный диалог. Но вы знаете, что мы не сторонники раскрывать детали переговоров глав государств. Не хотим это делать и сейчас, поэтому я не буду опровергать и не подтверждать сказанное" Беннетом",— подчеркнул Песков.