В Кремле прокомментировали заявление экс-премьера Израиля о якобы обещании Путина не убивать Зеленского
Спикер президента России Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг заявление экс-премьера Израиля Нафтали Беннета по поводу украинского лидера Владимира Зеленского
Об этом пишут росСМИ.
Напомним, Нафтали Беннет говорил, что хозяин Кремля Владимир Путин якобы обещал ему не убивать украинского лидера Владимира Зеленского .
По словам Пескова, Беннет и Путин вели "эффективный диалог" в начале войны в Украине, как по телефону, так и вживую. Однако раскрывать детали переговоров он не стал. На вопрос о том, действительно ли Владимир Путин обещал не убивать президента Украины Владимира Зеленского, он также не ответил.
"Действительно, Путин и Беннет во время пребывания последнего премьер-министром Израиля вели очень интенсивный диалог. Но вы знаете, что мы не сторонники раскрывать детали переговоров глав государств. Не хотим это делать и сейчас, поэтому я не буду опровергать и не подтверждать сказанное" Беннетом",— подчеркнул Песков.
- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал фикцией заявление Беннета о том, что Путин якобы обещал не убивать Владимира Зеленского.
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