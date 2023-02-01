Об этом сообщают российские СМИ.

Таким образом, он отреагировал на информацию о том, что в новом пакете военной помощи на $2,2 млрд Украина получит от США ракеты радиусом действия 150 км.

По словам Пескова, снабжение США ракет большей дальности не изменит ход "специальной военной операции", как называют войну против Украины в России.

"Будем выполнять наши задачи, которые были очерчены главой государства. "Спецоперация" будет продолжаться", – сказал Песков.

Он добавил, что предоставление Вашингтоном ракет большей дальности приведет к росту эскалации и нагнетанию напряженности.

1 февраля стало известно, что вскоре США объявят о новом пакете военной помощи Украине, включающем ракеты большей дальности .

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