Об этом сказал спикер президента РФ Дмитрий Песков, передает российский Интерфакс.

"Этого нельзя исключать", – заявил он.

"Но решение пока не принято", – добавил представитель Кремля.

Саммит министров иностранных дел G20 проходил в Нью-Дели 1-2 марта. В нем принимал участие глава МИД РФ Сергей Лавров.