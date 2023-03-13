В Кремле прокомментировали публикацию Bloomberg о возможном участии Путина в саммите G20 в Индии
В Кремле не исключают возможности участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в Индии, но окончательное решение по этому вопросу еще не принято
Об этом сказал спикер президента РФ Дмитрий Песков, передает российский Интерфакс.
"Этого нельзя исключать", – заявил он.
"Но решение пока не принято", – добавил представитель Кремля.
Саммит министров иностранных дел G20 проходил в Нью-Дели 1-2 марта. В нем принимал участие глава МИД РФ Сергей Лавров.
- Ранее издание Bloomberg писало, что Путин может посетить саммит G20, который пройдет в сентябре в Индии. Для этого в Кремле вроде бы корректируют его график.
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