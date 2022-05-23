В Кремле прокомментировали приговор о пожизненном заключении для российского военного Шишимарина

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Пескова, РФ будет искать варианты для защиты интересов Шишимарина, застрелившего 62-летнего мирного жителя в Сумской области.

Он отметил, что у Москва нет много возможностей для защиты убийцы "на месте", поскольку "деятельность ее загранучреждений в Украине не ведется".

"Но это не значит, что мы не будем рассматривать возможность продолжения попыток по другим каналам. Судьба каждого российского гражданина имеет для нас первостепенное значение", - сказал Песков.

Вадима Шишимарина обвинили в умышленном убийстве гражданского мужчины в Сумской области 28 февраля. Это произошло, когда ВСУ разбили колонну россиянина. Во время бегства Шишимарин вместе с еще четырьмя оккупантами обстрелял частный автомобиль и угнал его. Автомобилем с пробитыми колесами захватчики заехали в село и увидели мирного жителя, который говорил по телефону. Один из кафиров приказал сержанту убить мужчину, чтобы тот не сообщил о них украинским военным.

Через окно автомобиля подозреваемый несколько раз выстрелил из автомата Калашникова в голову пожилому мужчине. Он умер на месте в нескольких десятках метров от своего дома.

Согласно свидетельству обвиняемого Вадима Шишимарина, убить гражданского на велосипеде ему якобы приказал прапорщик. Когда подозреваемый в убийстве украинца отказался, ему начал угрожать другой российский военный. Показания россиянина подтвердил другой военной армии РФ, Иван Мальтисов. Он ехал вместе с Шишимарин и другими русскими солдатами, когда они увидели гражданского, в которого впоследствии выстрелил осужденный.

Прокуроры и СБУ собрали достаточно доказательств причастности Шишмарина к нарушению законов и обычаев войны и умышленному убийству. Оккупанту грозит от 15 лет за решеткой до пожизненного заключения. Первое заседание суда по делу Шишимарина, на котором было решено, что процесс будет проходить в открытом режиме, состоялось 13 мая.

Заседание 19 мая завершилось просьбой прокуроров пожизненного заключения для российского оккупанта. Во время суда россиянин признал свою вину, покаялся и извинился перед женой погибшего. Она отметила, что не будет против, если обвиняемого обменяют на украинских военных из Азовстали.

23 мая Шишимарина приговорили к пожизненному заключению .

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