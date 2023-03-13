Об этом сообщают российские СМИ.

Таким образом пресс-секретарь российского диктатора ответил на просьбу прокомментировать поручение президента Украины Владимира Зеленского премьер-министру Денису Шмыгалю проработать вопрос о возможном переименовании России в Московию, после того как соответствующая петиция набрала необходимое количество голосов.

"Вы знаете, это, наверное, относится к таким бессмысленным курьезам - подобные сообщения или подобные решения. Много было таких шуток на этот счет, не думаю, что надо какие-то новые шутки отпускать. Думаю, что здесь можно только с улыбкой к этому относиться. Российская Федерация, как бы кто ее ни называл, останется великой державой, великой страной, и она останется Россией", – сказал Песков.