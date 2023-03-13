В Кремле прокомментировали ответ Зеленского на петицию о переименовании России
Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле относятся к предложению переименовать Россию в Московию "с улыбкой"
Об этом сообщают российские СМИ.
Таким образом пресс-секретарь российского диктатора ответил на просьбу прокомментировать поручение президента Украины Владимира Зеленского премьер-министру Денису Шмыгалю проработать вопрос о возможном переименовании России в Московию, после того как соответствующая петиция набрала необходимое количество голосов.
"Вы знаете, это, наверное, относится к таким бессмысленным курьезам - подобные сообщения или подобные решения. Много было таких шуток на этот счет, не думаю, что надо какие-то новые шутки отпускать. Думаю, что здесь можно только с улыбкой к этому относиться. Российская Федерация, как бы кто ее ни называл, останется великой державой, великой страной, и она останется Россией", – сказал Песков.
- 10 марта Владимир Зеленский обнародовал ответ на петицию о переименовании России в Московию.
- 11 марта спикер МИД РФ Мария Захарова назвала петицию о переименовании России в Московию еще одним свидетельством, что Украину стремятся превратить в "анти-Россию".
- 11 марта заместитель председателя cовбеза РФ Дмитрий Медведев предложил изменить название Украины , в ответ на петицию о переименовании России в Московию.
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