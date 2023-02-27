Об этом спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам 27 февраля, передают росСМИ.

"Любые попытки выработать планы, которые будут способствовать переводу конфликта в мирное русло, заслуживают внимания", - сказал он.

Песков отметил, что "детали должны быть предметом тщательного анализа и учета интересов разных сторон".

"Это длительный процесс", - сказал спикер Путина и подчеркнул, что в настоящее время Кремль "не видит предпосылок для выхода этой истории в мирное русло".

В то же время, Песков отказался прокомментировать сообщения западных СМИ о том, что Китай готовится к поставке военной техники РФ, отметив, что эту информацию уже опровергла китайская сторона .