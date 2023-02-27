В Кремле прокомментировали "мирный план" Китая
В Кремле "с вниманием" отнеслись к так называемому мирному плану, который Китай представил в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину
Об этом спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам 27 февраля, передают росСМИ.
"Любые попытки выработать планы, которые будут способствовать переводу конфликта в мирное русло, заслуживают внимания", - сказал он.
Песков отметил, что "детали должны быть предметом тщательного анализа и учета интересов разных сторон".
"Это длительный процесс", - сказал спикер Путина и подчеркнул, что в настоящее время Кремль "не видит предпосылок для выхода этой истории в мирное русло".
В то же время, Песков отказался прокомментировать сообщения западных СМИ о том, что Китай готовится к поставке военной техники РФ, отметив, что эту информацию уже опровергла китайская сторона .
- На прошлой неделе Китай опубликовал документ с позицией по "политическому урегулированию" войны России против Украины.
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