В Кремле признали, что не могут помешать вступлению Украины в НАТО

Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Пескова, Россия не может помешать вступлению Украины в НАТО, однако сделает все возможное, чтобы минимизировать его последствия.

"Мы не можем этому помешать. И это невозможно. Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны. У меня нет сомнения, если сближение Украины и НАТО продолжится дальше - в России будет сделано все, что необходимо", - сказал Песков.

Напомним, 7 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите Альянса в 2022 году планируют подтвердить решение о будущем членстве Украины.

Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО "выходит за красные линии национальных интересов России" и "может заставить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности".

Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что РФ не имеет права голоса в вопросе вступления Украины в НАТО.

Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность сотрудничеством Украины и НАТО.

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