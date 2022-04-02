В Кремле признали, что британские санкции разрушают российскую схему оплаты за газ
Великобритания ввела санкции против "Газпромбанка", так что теперь компания Shell не сможет рассчитываться за энергоносители так, как этого хотели бы в России
Об этом спикер Путина Дмитрий Песков заявил в комментарии о пропагандистском ТАСС.
Он пожаловался, что из-за британских санкций, введенных против "Газпромбанка", компания Shell не сможет рассчитаться за голубое топливо.
"Лондон хочет быть лидером всего антироссийского. Хочет даже быть впереди Вашингтона! Вот и результат!" – сказал ТАСС представитель Кремля.
Ранее агентство Bloomberg писало , что Shell, вероятнее всего, не сможет рассчитаться за российский газ в этом месяце, так как Соединенное Королевство, в отличие от стран ЕС, ввело санкции против "Газпромбанка". "Газпром", как выяснило агентство, знает о возможных проблемах с оплатой в Shell и ищет пути их решения.
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