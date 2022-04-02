В Кремле признали, что британские санкции разрушают российскую схему оплаты за газ

Об этом спикер Путина Дмитрий Песков заявил в комментарии о пропагандистском ТАСС.

Он пожаловался, что из-за британских санкций, введенных против "Газпромбанка", компания Shell не сможет рассчитаться за голубое топливо.

"Лондон хочет быть лидером всего антироссийского. Хочет даже быть впереди Вашингтона! Вот и результат!" – сказал ТАСС представитель Кремля.

Ранее агентство Bloomberg писало , что Shell, вероятнее всего, не сможет рассчитаться за российский газ в этом месяце, так как Соединенное Королевство, в отличие от стран ЕС, ввело санкции против "Газпромбанка". "Газпром", как выяснило агентство, знает о возможных проблемах с оплатой в Shell и ищет пути их решения.

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