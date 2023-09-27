В Кремле приказали распространять слухи, что командующий Черноморским флотом РФ вступил в сговор с ВСУ, - движение АТЕШ
Псевдоадминистрация Севастополя пытается повлиять на общественное мнение, распространяя слухи об измене командующего Черноморским флотом Виктора Соколова
Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар АТЕШ .
Сотрудник по оккупированной власти Севастополя сообщил, что состоялось совещание между руководителями и силовиками о том, как влиять на общественное мнение.
Так называемый губернатор временно оккупированного РФ Севастополя Михаил Развожаев заявил, что Москва приказала ему распускать слухи о сговоре главнокомандующего Черноморским флотом Виктором Соколовым с Силами обороны Украины для уничтожения своего штаба.
"Делалось это, по их версии, для утаивания факта кражи адмиралом Соколовым и его заместителем продовольствия, ведь именно в это время к ним направлялась проверка. Поэтому никаких потерь в результате удара не может быть. Также ставился акцент на умолчании реальных данных о потерях среди военных ", – говорится в материале.
Как считает движение АТЕШ, такие действия окупантов являются доказательством того, что командующий Черноморским флотом ликвидирован или сильно ранен. После удара по штабу не менее 25 машин быстро вывозили мешки с трупами. Многие севастопольцы это видели, поэтому оккупанты не смогут скрыть правду.
В то же время, сомнения вызывает виртуальное появление Соколова на совещании с министром обороны страны-агрессора Сергеем Шойгу.
Кроме того, Соколов снова "засветился" на публике. Как сообщает российский пропагандистский канал "Первый Севастопольский", главнокомандующий ЧФ РФ якобы сегодня награждает футбольную команду "Черноморец", занявшую призовое место в "чемпионате вооруженных сил России". Хотя чемпионат завершился еще 18 сентября.
На еще одном видео российского пропагандистского телеканала "Звезда" мужчина похож на адмирала рассказывает в Доме офицеров о якобы успехах: "Черноморский флот уверенно и успешно выполняет задачи, которые перед ним поставило командование. Вы знаете, что практически не сходят с экрана центрального телевидения подвиги наших морских пехотинцев".
- 25 сентября появилась информация , что после поражения штаба Черноморского флота РФ в Севастополе ликвидировано 34 офицера, среди которых командующий флотом Виктор Соколов.
- 26 сентября Минобороны РФ обнародовало видео с заседания, на котором якобы присутствовал командующий Черноморским флотом Виктор Соколов - ВСУ заявили о его ликвидации еще 25 сентября. В ССО объявили, что уточняют данные о его гибели.
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