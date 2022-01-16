В Кремле пригрозили разорвать отношения с США в случае персональных санкций против Путина
Россия предупредила, что может расторгнуть отношения с США в случае введения персональных санкций против президента РФ Владимира Путина
Об этом заявил спикер российского президента Дмитрий Песков в интервью CNN.
По его словам, санкции США против российского руководства могут привести к прекращению каких-либо отношений между странами.
"Упоминаются санкции в отношении руководства России. Это вне нашего понимания. Потенциально подобные санкции могут привести к прекращению любых отношений между нашими двумя странами, что не в пользу нормализации",- сказал Песков.
Ранее американские сенаторы опубликовали законопроект о санкциях против президента России Владимира Путина, премьера РФ Михаила Мишустина, других членов правительства и командования вооруженных сил.
- Напомним, 12 января глава Комитета по международным отношениям Сената США Роберт Менендес и еще 25 демократов представили законопроект о защите суверенитета Украины - 2022, согласно которому к РФ будут применены санкции.
- 15 января сенатор от республиканской партии Марко Рубио подал новый законопроект, предусматривающий персональные санкции против президента России Владимира Путина.
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