В Кремле пригрозили Германии последствиями за разрешение на поставку в Украину танков Leopard
В Кремле пригрозили Германии ухудшением двусторонних отношений между странами в случае предоставления разрешения на поставку Украине танков Leopard
Об этом журналистам заявил спикер президента России Дмитрий Песков, передают росСМИ.
"Отношения и так находятся в достаточно низкой точке. И хоть какого-то субстантивного диалога с Германией и с другими странами Европейского союза и Североатлантического альянса не наблюдается, но, безусловно, подобные поставки не обещают ничего хорошего для будущего отношений. Они, безусловно, оставят неизбежный след для будущего этих отношений", - сказал он.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 24 января заявил, что разрешение Германии на поставку танков Leopard Украине "скоро будет", поэтому страны могут готовить вооружение.
- Во время встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне 20 января не согласовали предоставление Украине танков Leopard 2.
- Ранее Польша заявила о намерении передать танки Leopard 2 Украине, невзирая на то, каким будет решение Берлина как страны-производителя этой техники.
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