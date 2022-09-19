В Кремле пригрозили "должным ответом" на попытку освободить Крым
Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия даст "должный ответ" на попытку Украины освободить оккупированный Крым
Об этом сообщают российские СМИ.
Таким образом, Дмитрий Песков ответил на просьбу прокомментировать заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что Запад обязан обеспечить Киев ракетами большой дальности для ударов по российской территории, чтобы заставить Москву забраться из оккупированных Донбасса и Крыма.
"Крым является неотъемлемой частью РФ, поэтому любые претензии на российскую территорию соответственно получат соответствующий ответ", - сказал Песков.
- 14 сентября Михаил Подоляк назвал перечень оружия , необходимого Украине для скорой победы над Россией.
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