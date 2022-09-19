English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В Кремле пригрозили "должным ответом" на попытку освободить Крым

В Кремле пригрозили "должным ответом" на попытку освободить Крым

19 сентября, 2022 понедельник
13:04
война с Россией Дмитрий Песков

Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия даст "должный ответ" на попытку Украины освободить оккупированный Крым

Об этом сообщают российские СМИ.

Таким образом, Дмитрий Песков ответил на просьбу прокомментировать заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что Запад обязан обеспечить Киев ракетами большой дальности для ударов по российской территории, чтобы заставить Москву забраться из оккупированных Донбасса и Крыма.

"Крым является неотъемлемой частью РФ, поэтому любые претензии на российскую территорию соответственно получат соответствующий ответ", - сказал Песков.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Россия
Крым
Владимир Путин
Дмитрий Песков
оккупированные территории
деоккупация Украины
Читайте также:
17 сентября, 2022 суббота
Почти полный состав Пенсионного фонда в Изюме перешел на сторону россиян, – офицер ТрО Корсунов
Дмитро Пєсков
17 сентября, 2022 суббота
В кремле ответили на предупреждение Байдена о применении ядерного оружия
Наталья Диденко
18 сентября, 2022 воскресенье
Значительно меньше осадков, местами туманы: Наталья Диденко рассказала о погоде в Украине на 19 сентября
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.07
    Покупка 40.07
    Продажа 40.92
  • EUR
    Покупка 39.74
    Продажа 40.84
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
19 сентября
13:35
В России требуют дисквалифицировать тренера сборной Украины Петракова за высказывания о войне
13:30
Эксклюзив
РФ удерживает свою группировку на правом берегу Днепра исключительно по политическим мотивам, - нардеп Осадчук
13:28
Только 9 стран не пригласили на похороны Елизаветы II. Среди них Россия и Беларусь
13:21
Помощь в создании Фонда восстановления: Зеленский обсудил потенциальные направления сотрудничества с главой крупнейшей в мире инвесткомпании
13:20
Эксклюзив
Китай будет выращивать "собственно НАТО", - эксперт-международник Краев
12:50
Энергетический шантаж – последний козырь РФ, чтобы заставить ЕС прекратить поддержку Украины: Россия все поставила на карту, но проиграет, - The Wall Street Journal
12:49
Вживую
Похороны королевы: Британия и мир прощаются с Елизаветой II
12:39
Бринк ответила на упреки, что США хотят ослабления РФ, а не победы Украины
12:33
Эксклюзив
украина
Гнев и ненависть побуждают украинцев не к беспомощности, а к активным действиям, - аналитик Бурковский
12:32
Герман Галущенко
"Если наступит "ядерная зима", проблема высоких цен на электричество перестанет быть актуальной": Галущенко призвал мир дать жесткий отпор России
12:27
Вступил в силу запрет на въезд россиян в Польшу и страны Балтии
12:06
Эксклюзив
Сила сети
12:04
Бриджит Бринк
Байден четко сказал, что использование РФ ядерного оружия повлечет за собой серьезные последствия, - посол США в Украине
11:57
Порошенко призвал освободить горючее для ВСУ от акцизов и предоставить льготы аграриям
11:46
Эксклюзив
Сергей Згурец
Есть несколько уровней эскалации использования тактического ядерного оружия, - Згурец
11:44
Экс-тренер "Шахтера" возглавил одного из лидеров АПЛ
11:38
SpaceX вывел на орбиту еще 54 спутника. Теперь интернет от Starlink доступен на всех континентах
11:37
Эксклюзив
На 2023 год в госбюджете заложено 26 млрд грн на восстановление поврежденной инфраструктуры, – исполнительный директор Ассоциации городов Украины
11:34
Оккупанты во второй раз похитили председателя Станиславской общины на Херсонщине
11:11
"Хлопок" в Луганской области: ВСУ уничтожили вражескую базу в Кадиевке
11:11
Украинская теннисистка Костюк выиграла первый титул WTA в карьере
11:10
Инфографика
Курс валют: цены на доллар и евро в обменниках 19 сентября
10:59
McDonalds возобновляет работу в Украине: первые три заведения откроют 20 сентября в Киеве
10:55
РФ отправила на войну в Украину уже около 3 тыс. заключенных. Кремль придумал для этого "законные" основания
10:35
талибан
ООН призвала талибов разрешить афганским девушкам посещать среднюю школу
10:30
Украина получила 600 тыс. доз вакцины против полиомиелита и 70 тыс. - против столбняка и дифтерии
10:30
Руслан Малиновский
Малиновский помог "Аталанте" выйти в лидеры чемпионата Италии
10:27
Новости компаний
Ferrexpo поддержала проект "Несокрушимая мама" фонда Маши Ефросининой
10:27
Эксклюзив
Тепла в Мариуполе не будет: из РФ везут 4,5 тыс. электрообогревателей, а проводка города не выдержит такого напряжения, - Андрющенко
10:26
ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25
10:17
Инфографика
За сутки Россия потеряла в Украине 170 военных, 2 танка и 4 артиллерийские системы, - Генштаб ВСУ
10:09
В результате полномасштабной вооруженной агрессии России в Украине погибли 390 детей
10:01
"Реал" победил "Атлетико" в мадридском дерби
09:48
Обновлено
Россияне обстреляли Южноукраинскую АЭС: ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов
09:36
За 18 сентября в Донецкой области от рук оккупантов погибли трое мирных жителей
09:30
Определился победитель Евробаскета-2022, где Украина дошла до 1/8 финала
09:23
Россияне обстреляли Николаев: повреждена трамвайная сеть
09:14
Эксклюзив
Люди массово покидают оккупированные города Херсона, - журналист Батурин
09:05
Британская разведка объяснила, почему РФ не удается получить преимущество над ВСУ в воздухе
08:55
Россия ударила с "градов" по Никопольскому району: изуродованы дома, водопровод и линия электропередачи
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV