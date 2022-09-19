Об этом сообщают российские СМИ.

Таким образом, Дмитрий Песков ответил на просьбу прокомментировать заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что Запад обязан обеспечить Киев ракетами большой дальности для ударов по российской территории, чтобы заставить Москву забраться из оккупированных Донбасса и Крыма.

"Крым является неотъемлемой частью РФ, поэтому любые претензии на российскую территорию соответственно получат соответствующий ответ", - сказал Песков.

14 сентября Михаил Подоляк назвал перечень оружия , необходимого Украине для скорой победы над Россией.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb