В Кремле придумали новую причину нежелания видеть Украину в НАТО

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Пескова, возможное вступление Украины в НАТО могло бы привести к территориальным спорам России с государством, входящим в Альянс. Он добавил, что в этом разница между вступлением в НАТО Украины и Швеции с Финляндией, с которыми у РФ территориальных споров нет.

"У нас нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией. В то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России возник бы территориальный спор с государством, участвующим в Альянсе, несущий огромные-огромные риски для всего континента", - сказал Песков.

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