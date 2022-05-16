В Кремле придумали новую причину нежелания видеть Украину в НАТО
Спикер президента России Дмитрий Песков назвал одной из причин нежелания видеть Украину в НАТО территориальные споры с Киевом
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам Пескова, возможное вступление Украины в НАТО могло бы привести к территориальным спорам России с государством, входящим в Альянс. Он добавил, что в этом разница между вступлением в НАТО Украины и Швеции с Финляндией, с которыми у РФ территориальных споров нет.
"У нас нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией. В то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России возник бы территориальный спор с государством, участвующим в Альянсе, несущий огромные-огромные риски для всего континента", - сказал Песков.
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- 15 мая Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО.
- Также 15 мая стало известно, что Швеция готовится подать заявку на вступление в НАТО уже во вторник, 17 мая.
- 16 мая замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заверил, что Москва не смирится с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.
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