Об этом сообщают российские СМИ.

Таким образом, пресс-секретарь Владимира Путина ответил на просьбу прокомментировать ситуацию в Белгородской области РФ, которую якобы постоянно обстреливают украинские военные.

"В общем, мы естественно самым решительным образом это осуждаем. Продолжается "специальная военная операция" и будет продолжаться, чтобы этого не было", - сказал Песков.

Власти Белгородской области регулярно обвиняют Украину в обстрелах.