В Кремле придумали новую причину для продолжения войны против Украины
Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ будет продолжать войну с Украиной, чтобы предотвратить обстрелы своих пограничных областей
Об этом сообщают российские СМИ.
Таким образом, пресс-секретарь Владимира Путина ответил на просьбу прокомментировать ситуацию в Белгородской области РФ, которую якобы постоянно обстреливают украинские военные.
"В общем, мы естественно самым решительным образом это осуждаем. Продолжается "специальная военная операция" и будет продолжаться, чтобы этого не было", - сказал Песков.
Власти Белгородской области регулярно обвиняют Украину в обстрелах.
- В частности, 10 мая губернатор области Вячеслав Гладков заявил , что над Белгородским районом якобы сдетонировали и упали 2 беспилотника.
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