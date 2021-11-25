В Кремле предупредили о новой "красной" линии в случае вступления Украины в НАТО

Об этом сообщает Telegraph .



Лукьянов высказался против вступления Украины в НАТО. Он предупредил о возможности "нового конфликта", если Украина станет членом Североатлантического альянса.



"России придется сменить систему и провести новые "красные линии", - заявил он.



В Telegraph отмечают, что слова Лукьянова "четко объясняют присутствие российских военных на границе с Украиной".

Напомним, ранее сообщалось, что США готовятся к непредвиденным обстоятельствам на случай полномасштабного российского вторжения в Украину.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb