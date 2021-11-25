В Кремле предупредили о новой "красной" линии в случае вступления Украины в НАТО
Глава правления Совета по иностранным делам России Федор Лукьянов заявил о проведении новых "красных линий", если Украина вступит в НАТО
Об этом сообщает Telegraph .
Лукьянов высказался против вступления Украины в НАТО. Он предупредил о возможности "нового конфликта", если Украина станет членом Североатлантического альянса.
"России придется сменить систему и провести новые "красные линии", - заявил он.
В Telegraph отмечают, что слова Лукьянова "четко объясняют присутствие российских военных на границе с Украиной".
- Напомним, ранее сообщалось, что США готовятся к непредвиденным обстоятельствам на случай полномасштабного российского вторжения в Украину.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.9
Покупка 26.9Продажа 27.17
-
EUR
Покупка 30.07Продажа 30.49
- Актуальное
- Важное