Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"У россиян существует масса сложностей с их референдумами на временно оккупированных территориях. Одна из главных причин – Россия использует заявления об этих референдумах как элемент давления и шантажа на страны Европы и Украины", – пояснил Жуков.

Эксперт отметил, что в России отличаются месседжи относительно оккупированных территорий.

"Еще один очень важный момент - в России нет формата по интеграции временно оккупированных территорий Украины. Они представления не имеют, что с этими территориями делать. В России каждый раз озвучиваются другие месседжи относительно оккупированных территорий. Одни говорят, что будет референдум, а другие – что его не стоит проводить. То есть они проводят информационную накачку своего населения обещаниями, что что-то произойдет", - добавил он.

11 сентября стало известно, что российская власть отложила на неопределенный срок проведение референдумов о "присоединении к России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР"

Ранее российская партия власти "Единая Россия" предложила провести 4 ноября "референдум" по присоединению к РФ оккупированных территорий Украины.

8 сентября было известно, что на территории Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, в ходе подготовки к "референдумам" , оккупанты требуют от выехавших людей вернуться к 1 октября, иначе "национализируют" жилье.

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