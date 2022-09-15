В Кремле представления не имеют, что делать с оккупированными территориями Украины, - эксперт по информационной безопасности Жуков
Сотрудник Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Сергей Жуков считает, что у России возникают серьезные проблемы с их желанием провести референдум на оккупированных территориях Украины
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"У россиян существует масса сложностей с их референдумами на временно оккупированных территориях. Одна из главных причин – Россия использует заявления об этих референдумах как элемент давления и шантажа на страны Европы и Украины", – пояснил Жуков.
Эксперт отметил, что в России отличаются месседжи относительно оккупированных территорий.
"Еще один очень важный момент - в России нет формата по интеграции временно оккупированных территорий Украины. Они представления не имеют, что с этими территориями делать. В России каждый раз озвучиваются другие месседжи относительно оккупированных территорий. Одни говорят, что будет референдум, а другие – что его не стоит проводить. То есть они проводят информационную накачку своего населения обещаниями, что что-то произойдет", - добавил он.
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