В Кремле появилась партия антимобилизации, ее возглавляет Кириенко, - Пономарев
Среди российских властей появилась группа людей, которая хочет убрать военное руководство РФ – ее возглавил первый заместитель руководителя Администрации президента Путина – Сергей Кириенко
Об этом заявил российский оппозиционер Илья Пономарев в эфире Эспрессо.
"В Кремле очень серьезная борьба после объявления мобилизации. Появилась партия антимобилизации, к которой присоединены Кадыров, Пригожин, Золотов и, де факто, ее возглавляет сам Кириенко. Эта партия пытается "съесть" тех, кто отвечает за мобилизацию - Шойгу и Патрушева", - отметил он.
По словам Пономарева, эта группа хочет Золотова назначить министром обороны и чтобы Кадыров стал преемником Золотова во главе Росгвардии.
"Это действительно огромная опасность для самого Путина, потому что, если Кадыров выйдет на федеральный уровень, это существенно. Решение заменить Шойгу, я считаю, что оно есть, а решения о назначении Золотова и Кадырова нет", - подытожил оппозиционер.
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