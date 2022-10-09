Об этом заявил российский оппозиционер Илья Пономарев в эфире Эспрессо.

"В Кремле очень серьезная борьба после объявления мобилизации. Появилась партия антимобилизации, к которой присоединены Кадыров, Пригожин, Золотов и, де факто, ее возглавляет сам Кириенко. Эта партия пытается "съесть" тех, кто отвечает за мобилизацию - Шойгу и Патрушева", - отметил он.

По словам Пономарева, эта группа хочет Золотова назначить министром обороны и чтобы Кадыров стал преемником Золотова во главе Росгвардии.

"Это действительно огромная опасность для самого Путина, потому что, если Кадыров выйдет на федеральный уровень, это существенно. Решение заменить Шойгу, я считаю, что оно есть, а решения о назначении Золотова и Кадырова нет", - подытожил оппозиционер.