Об этом сообщает CNN со ссылкой Пескова.

"Пока мы можем с сожалением констатировать тот факт, что ни Байден, ни Зеленский не сказали никаких слов, которые можно было бы воспринять как потенциальную готовность прислушаться к озабоченности России", - сказал спикер Кремля.

В четверг Песков подчеркнул, что ни разу Зеленскому не было вынесено предупреждение "о непродолжении варварских обстрелов жилых домов в населенных пунктах Донбасса", к тому же "настоящих призывов к миру не было".

Однако, издание отмечает, что во время своего обращения в Конгресс США Зеленский представил план мира из 10 пунктов, который разработала Украина.

В то же время РосСМИ Песков сказал, что на встрече президента США Джо Байден и его украинского коллеги Владимира Зеленского обсудили продолжение войны Штатов из-за "косвенных боев против России до последнего украинца".

Напомним, Владимир Зеленский отбыл с визитом в Вашингтон 21 декабря. Как отметил украинский президент, он отправился в США "для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины".

К вечеру 21 декабря в США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $1 млрд, а также о дополнительной помощи на $850 млн. В пакет помощи включена система ЗРК Patriot.

Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом и выступил на пресс-конференции.

Также он выступил перед конгрессом США, которому подарил флаг защитников Бахмута.

Кроме того, Зеленский рассказал, выступая в конгрессе США, что мы победили Кремль в борьбе за умы людей мира, а теперь должны одолеть на поле боя.

Посол России в США заявил, что визит Владимира Зеленского в Вашингтон показал, что ни Соединенные Штаты, ни президент Украины не готовы к миру.

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