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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В кремле поняли, что продолжение войны – это угроза единства РФ, – политолог Умланд
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В кремле поняли, что продолжение войны – это угроза единства РФ, – политолог Умланд

6 августа, 2022 суббота
18:19
война с Россией

Аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд считает, что кремль хочет закончить войну

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Через Шредера (бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер, – ред.) Путин дал сигнал, что в кремле понимают – продолжение войны рисковано для России. Санкции все больше давят на Россию и переговоров не будет. Там уже понимают, что Запад не теряет интерес к Украине", - отметил Андреас Умланд.

Также политолог добавил, что в России уже наблюдается внутренняя нестабильность.

"В кремле надеялись, что через некоторое время снизится интерес к Украине, сократится поддержка Украины. Кремль хочет закончить войну. Хочет, чтобы сняли санкции. В кремле уже понимают, что война - это угроза единства РФ", - отметил политолог.

  • 26 июля стало известно, что Герхард Шредер во время отпуска прибыл в Москву .
  • Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что во время визита в Москву встречался с российским диктатором Владимиром Путиным и говорил с ним о прекращении огня в Украине.

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