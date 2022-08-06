В кремле поняли, что продолжение войны – это угроза единства РФ, – политолог Умланд
Аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд считает, что кремль хочет закончить войну
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Через Шредера (бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер, – ред.) Путин дал сигнал, что в кремле понимают – продолжение войны рисковано для России. Санкции все больше давят на Россию и переговоров не будет. Там уже понимают, что Запад не теряет интерес к Украине", - отметил Андреас Умланд.
Также политолог добавил, что в России уже наблюдается внутренняя нестабильность.
"В кремле надеялись, что через некоторое время снизится интерес к Украине, сократится поддержка Украины. Кремль хочет закончить войну. Хочет, чтобы сняли санкции. В кремле уже понимают, что война - это угроза единства РФ", - отметил политолог.
- 26 июля стало известно, что Герхард Шредер во время отпуска прибыл в Москву .
- Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что во время визита в Москву встречался с российским диктатором Владимиром Путиным и говорил с ним о прекращении огня в Украине.
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