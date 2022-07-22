Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Война - это конкуренция двух стратегий. Российское военное руководство четко отдает себе отчет, что достичь преимущества сугубо военным способом уже не хватает ни ресурсов, ни возможностей. Они понимают, что западная помощь увеличивает украинские возможности в войне. Они будут делать все, чтобы лишить Украину этих возможностей. Будет использован шантаж, будут влиять на Международный Красный Крест и ООН, будут затягивать войну, чтобы войти в холодное время года и применить свое энергетическое оружие", - отметил Кевлюк.

В министерстве обороны США отмечают, что российский агрессор не уничтожил в Украине никакой установки HIMARS.

Министр обороны США Ллойд Остин рассказал о передаче Украине установок HIMARS и систем ПВО NASAMS, также отметил умение украинцев быстро обучаться

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