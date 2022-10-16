В Кремле понимают, что война проиграна. У Путина остался один аргумент – ядерное оружие, – офицер ВСУ Лапин
Офицер ВСУ Игорь Лапин считает, что Путин будет идти дальше на эскалацию войны против Украины
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Путин сказал, что прекращает мобилизацию. Однако он лжет. Он всегда это делает. Мобилизация в РФ будет продолжаться. Вопрос только в том, как она будет проходить. Чем будут кормить и во что одевать мобилизованных. Также такое количество мобилизованных нужно где-то разместить, а их дислокация - законные цели для Украины", - пояснил Лапин.
Офицер ВСУ считает, что ВСУ следует ожидать повторного наступления россиян с территории Беларуси.
"Я убежден, что будет повторное наступление из Беларуси. Как только наши войска будут освобождать крупные города, например Херсон, это обязательно произойдет. Это же касается и Луганщины с Донетчиной. Это нужно россиянам, чтобы отвлечь внимание наших сил и растянуть тылы украинской армии.Путин понимает, что проиграет эту войну и у него остался один аргумент - ядерное оружие", - добавил он.
- 15 октября стало известно, что в Беларусь прибыли первые российские военные из состава "региональной группировки" войск.
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