Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Несмотря на безумие, которое царит в кремле, как они почти победили в Украине, военные РФ понимают, если они не могут справиться с Украиной обычными методами, то конфликт с НАТО может предусматривать применение ядерного оружия. В Европе есть Франция и Британия, которые могут ответить РФ, несмотря на Вашингтон. Еще есть 5 стран, которые на своей территории имеют американское ядерное оружие и по программе могут применять его в случае конфликта с НАТО. Я уже не говорю о США", - отметил Хара.

По его словам, Россия пугает ядерным оружием и размещением его на территории Беларуси.

"Это изменит ситуацию безопасности в Северной и Западной Европе. Я думаю, что их безумие недостаточно для того, чтобы развязать Третью мировую войну", - отметил Хара.

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что попытка Запада развалить Россию завершится ядерной катастрофой .

Журналист Виталий Портников считает, что Украине нужно готовиться к дальнейшим испытаниям, которые могут быть гораздо более серьезными, чем те, что были эти 6 месяцев.

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