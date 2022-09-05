В кремле понимают, что конфликт с НАТО может предусматривать применение ядерного оружия, – дипломат Хара
Эксперт по внешней и политике безопасности Александр Хара считает, что руководство РФ не способно разрешить конфликт с НАТО
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Несмотря на безумие, которое царит в кремле, как они почти победили в Украине, военные РФ понимают, если они не могут справиться с Украиной обычными методами, то конфликт с НАТО может предусматривать применение ядерного оружия. В Европе есть Франция и Британия, которые могут ответить РФ, несмотря на Вашингтон. Еще есть 5 стран, которые на своей территории имеют американское ядерное оружие и по программе могут применять его в случае конфликта с НАТО. Я уже не говорю о США", - отметил Хара.
По его словам, Россия пугает ядерным оружием и размещением его на территории Беларуси.
"Это изменит ситуацию безопасности в Северной и Западной Европе. Я думаю, что их безумие недостаточно для того, чтобы развязать Третью мировую войну", - отметил Хара.
- Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что попытка Запада развалить Россию завершится ядерной катастрофой .
- Журналист Виталий Портников считает, что Украине нужно готовиться к дальнейшим испытаниям, которые могут быть гораздо более серьезными, чем те, что были эти 6 месяцев.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.5
Покупка 39.5Продажа 40.29
-
EUR
Покупка 39.18Продажа 40.23
- Актуальное
- Важное