Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"США сказали Путину остановиться. Падение ракеты в Польше могло быть провокацией со стороны России, чтобы проверить нашу решимость. Следующим шагом могут быть нападения на любую из стран Балтии, или Польшу, или Чехию. Но, если произойдет хотя бы одно подобное нападение, я думаю, что реакция США, Польши и других стран НАТО будет значительно отличаться", – подчеркнул Брайза.

По словам дипломата, никто не желает, чтобы началась Третья мировая война между НАТО и Россией.

"Надеюсь, что в России тоже не хотят, чтобы была применена 5-я статья НАТО. Независимо от того, что говорит российская пропаганда, несмотря на бессмысленное заявление посла России в ООН, несмотря на заявление бывшего президента и премьер-министра Медведева, несмотря на возгласы, что эти сообщения с Запада являются провокацией, чтобы попытаться втянуть НАТО в войну, что просто смешно. В России понимают, что статья 5 будет катастрофой как для России, так и для всего мира. Думаю, все сегодня коллективно вздохнули с облегчением, что Россия, возможно, не собиралась нападать на территорию НАТО, но если это повторится, станет ясно, что это не просто совпадение", - пояснил Брайза.

В видеообращении от 18 ноября Владимир Зеленский отметил , что "ни на одном из участков фронта не пасуем перед врагом, всюду отвечаем, всюду держим позиции, на определенных участках готовим будущие успехи".

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