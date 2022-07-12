Об этом сообщают российские СМИ.

По словам представителя президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин 19 июля улетит в Иран, где проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Ибрагимом Раиси.

"Помимо трехсторонней встречи состоятся и двусторонние. Вчера мы сообщали о будущих контактах на самом высоком уровне между Путиным и Эрдоганом, вот эта встреча как раз тоже пройдет там", - сказал Песков.

Ранее, 12 июля, визит Путина в Тегеран был анонсирован в Иране.

12 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Российская Федерация обратилась в Иран с просьбой предоставить сотни боевых беспилотников в ускоренном порядке.

Вскоре после этого в парламенте Ирана объявили, что на следующей неделе страну посетит Владимир Путин .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb