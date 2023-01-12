В Кремле поддержали идею повысить призывной возраст россиян до 30 лет

Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Аргументация должна быть представлена министерством обороны, в этом случае это исключительно прерогатива минобороны. Концептуально, действительно, эта идея была поддержана главой государства", - сказал представитель Кремля.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в декабре прошлого года на итоговой коллегии ведомства с участием Путина предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный возраст – повысить до 30 лет .

Также Шойгу предложил увеличить численность российских вооруженных сил до 1,5 млн человек.

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