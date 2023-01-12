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В Кремле поддержали идею повысить призывной возраст россиян до 30 лет

12 января, 2023 четверг
15:21
Мир

Президент РФ Владимир Путин поддерживает предложение министерства обороны увеличить призывной возраст россиян до 30 лет

Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Аргументация должна быть представлена министерством обороны, в этом случае это исключительно прерогатива минобороны. Концептуально, действительно, эта идея была поддержана главой государства", - сказал представитель Кремля.

  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу в декабре прошлого года на итоговой коллегии ведомства с участием Путина предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный возраст – повысить до 30 лет .
  • Также Шойгу предложил увеличить численность российских вооруженных сил до 1,5 млн  человек.

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Владимир Путин
Дмитрий Песков
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