Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"У самопровозглашенного президента Беларуси сохраняется очень маленький маневр, чтобы удержать в своих руках власть и свою жизнь. Он оцеплен, если не российской агентурой, то лицами, которые явно симпатизируют Москве. Не исключаю, что в ходе этих маневров Лукашенко отправляют на почетный отдых "Связи с состоянием здоровья. Это может произойти гораздо раньше, чем у Путина. Еще один из вариантов, что Лукашенко могут назначить таким "свадебным" генералом какого-то союза", - пояснил Ягун.

Ягун добавил, что в Кремле существует план создания нового союза до 24 декабря, в который должны войти все оккупированные территории Украины.

"Одна из идей, которая рассматривается в Кремле, состоит в том, чтобы до 24 декабря создать новый союз. Также по этому плану, они планируют все оккупированные территории Украины отдать под власть Януковичу и объявить это настоящей Украиной. Остальные территории Украины россияне планируют объявить оккупированными сепаратистами "Объявить Украину сепаратистской территорией, которую нужно освобождать. И тогда уже потугами вновь союза наступать дальше на территорию Украины. Вот такой бред у них зародился в голове и они вполне серьезно ее обсуждают", - добавил Ягун.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что бывший глава Конституционного суда Александр Тупицкий должен принять участие в возвращении в "легитимное поле" экспрезидента Украины Виктора Януковича

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