В Кремле паника. Генералы требуют от Путина передышки, - Арьев
Народный депутат Владимир Арьев убежден, что ситуация для путинского режима ухудшается каждый день
Такое мнение он высказал в эфире телеканала " Еспресо"
"Таких свидетелей преступлений путинского режима, как Стремоусов, очень много. И главное, что они между собой сейчас начнут разбираться, кто несет опасность, а кто может владеть информацией безопасно для Путина и Патрушева", - считает Арьев.
Народный депутат подчеркнул, что ситуация для Путина ухудшается.
"Украине нужно готовиться к жестам отчаяния путинского режима. Путин загнан в угол. Его генералы требуют от него передышки. Общество, поддерживающее войну против Украины, требует от Путина идти вперед. Единственное, что Путин может продать россиянам, - попытку договориться о каком-то перемирии на саммите G20, поскольку на этом саммите будут не только идеологические его противники с Запада, но и Китай, Индия, Саудовская Аравия и т.д.", - добавил он.
- 11 ноября в сети появились видео украинских военных, которые вывешивали желто-голубые флаги в Херсоне . Это подтверждает ГУР Министерства обороны
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