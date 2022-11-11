В Кремле паника. Генералы требуют от Путина передышки, - Арьев

Такое мнение он высказал в эфире телеканала " Еспресо"

"Таких свидетелей преступлений путинского режима, как Стремоусов, очень много. И главное, что они между собой сейчас начнут разбираться, кто несет опасность, а кто может владеть информацией безопасно для Путина и Патрушева", - считает Арьев.

Народный депутат подчеркнул, что ситуация для Путина ухудшается.

"Украине нужно готовиться к жестам отчаяния путинского режима. Путин загнан в угол. Его генералы требуют от него передышки. Общество, поддерживающее войну против Украины, требует от Путина идти вперед. Единственное, что Путин может продать россиянам, - попытку договориться о каком-то перемирии на саммите G20, поскольку на этом саммите будут не только идеологические его противники с Запада, но и Китай, Индия, Саудовская Аравия и т.д.", - добавил он.

11 ноября в сети появились видео украинских военных, которые вывешивали желто-голубые флаги в Херсоне . Это подтверждает ГУР Министерства обороны

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