В Кремле ответили на призывы к полной мобилизации на войну в Украине
Песков заявил, что мобилизации нет в повестке дня в России, несмотря на успехи Украины. Также он призвал россиян осторожно высказываться о войне
Об этом информируют росСМИ со ссылкой на слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
13 сентября в Кремле сообщили, что не обсуждают общенациональную мобилизацию для усиления в Украине, несмотря на нарастающее давление.
"В настоящее время нет, это не обсуждается", - сказал Песков.
Накануне пропагандисты писали, что депутат госдумы Шеремет заявил, что для победы нужна "полная мобилизация". Также лидер Коммунистической партии Зюганов заявил: "Больше всего нам нужна максимальная мобилизация наших сил и ресурсов, чтобы выиграть войну против Соединенных Штатов, Европы и НАТО".
Относительно высказываний комментаторов-националистов пресс-секретарь ответил, что это пример "плюрализма", россияне в целом продолжают поддерживать президента Путина.
"Что касается других, критически настроенных точек зрения, то пока они остаются в рамках действующего законодательства - это плюрализм. Но грань очень тонкая. Здесь надо быть очень осторожным.
Россияне поддерживают президента, и это подтверждается настроениями народа... Народ консолидируется вокруг решений главы государства", – добавил Песков.
- Напомним, россияне срочно эвакуируют свои семьи из Крыма, – украинская разведка.
- Гауляйтер Галина Данильченко из временно оккупированного рашистами Мелитополя заявила в эфире росСМИ, что украинцы с паспортами РФ будут воевать против родной страны - добровольно.
- Журналист Владимир Молчанов сообщил , что на временно оккупированных территориях Херсонской области оккупанты объявили о мобилизации местного населения.
- В России на ротацию в Украине ждут жителей Дальнего Востока и Камчатки. В то время как с россиян собирают деньги на зимнюю форму для рашистов.
- Россия пытается приобрести боеприпасы к "пионам" и "ураганам" у стран Центральной Азии.
- Спецоперация переросла в полноценную войну. Требуется мобилизация сил и ресурсов. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании госдумы во вторник, 13 сентября.
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