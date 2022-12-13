Об этом сообщают российские СМИ.

Таким образом, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина отреагировал на предложение президента Украины Владимира Зеленского начать вывод войск РФ из Украины на Рождество, с которым он выступил на саммите G7.

"Об этом не может идти и речи. Украинской стороне необходимо принимать те реалии, которые сложились за все это время. Это реалии, которые произошли через ту линию, ту политику, которую проводили в течение последних лет пятнадцати, а то и двадцати, руководство Украины", - сказал Песков.

Он добавил, что в Кремле считают территории, на которых оккупанты устроили псевдореферендумы частью России.

"Без учета этих новых реалий любое продвижение вперед невозможно", – отметил Песков.

12 декабря Владимир Зеленский на саммите G7 рассказал , какие шаги необходимы для ускорения победы Украины – вооружения, финансовая и энергетическая стабильность и дипломатия.

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