В Кремле ответили на призыв Зеленского начать на Рождество вывод войск РФ из Украины
Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о выводе российских войск из Украины на Рождество не может быть речи
Об этом сообщают российские СМИ.
Таким образом, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина отреагировал на предложение президента Украины Владимира Зеленского начать вывод войск РФ из Украины на Рождество, с которым он выступил на саммите G7.
"Об этом не может идти и речи. Украинской стороне необходимо принимать те реалии, которые сложились за все это время. Это реалии, которые произошли через ту линию, ту политику, которую проводили в течение последних лет пятнадцати, а то и двадцати, руководство Украины", - сказал Песков.
Он добавил, что в Кремле считают территории, на которых оккупанты устроили псевдореферендумы частью России.
"Без учета этих новых реалий любое продвижение вперед невозможно", – отметил Песков.
- 12 декабря Владимир Зеленский на саммите G7 рассказал , какие шаги необходимы для ускорения победы Украины – вооружения, финансовая и энергетическая стабильность и дипломатия.
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