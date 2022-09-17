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В кремле ответили на предупреждение Байдена о применении ядерного оружия

17 сентября, 2022 суббота
11:34
война с Россией Дмитрий Песков

Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ на предупреждение президента США Джо Байдена о последствиях применения ядерного оружия, посоветовал читать военную доктрину РФ

Об этом сообщают российские СМИ.

В ответ на вопрос, может ли Россия применить ядерное оружие, Песков предложил прочесть военную доктрину страны РФ.

"Читайте доктрину. Там все написано", – сказал Песков.

В военной доктрине говорится, что Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против него и его союзников ядерного и других видов оружия массового впечатления, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

В указе Владимира Путина "Об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания" от июня 2020 г. также перечислены условия, при которых Россия может применить ядерное оружие:

"Поступление проверенной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и/или ее союзников; применение противником ядерного оружия и других видов оружия массового поражения по территориям России; влияние противника на критически важные государственные или военные объекты России, выведение из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

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Россия
Владимир Путин
ядерное оружие
Дмитрий Песков
Джо Байден
США
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