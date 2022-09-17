В кремле ответили на предупреждение Байдена о применении ядерного оружия
Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ на предупреждение президента США Джо Байдена о последствиях применения ядерного оружия, посоветовал читать военную доктрину РФ
Об этом сообщают российские СМИ.
В ответ на вопрос, может ли Россия применить ядерное оружие, Песков предложил прочесть военную доктрину страны РФ.
"Читайте доктрину. Там все написано", – сказал Песков.
В военной доктрине говорится, что Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против него и его союзников ядерного и других видов оружия массового впечатления, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
В указе Владимира Путина "Об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания" от июня 2020 г. также перечислены условия, при которых Россия может применить ядерное оружие:
"Поступление проверенной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и/или ее союзников; применение противником ядерного оружия и других видов оружия массового поражения по территориям России; влияние противника на критически важные государственные или военные объекты России, выведение из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".
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