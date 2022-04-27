В Кремле отвергли вопрос об обмене Медведчука на украинских военнопленных

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Пескова, вопрос об обмене Медведчука на украинских военнопленных во время переговоров России с Украиной не поднимается.

"Нет, об этом речь не идет", - сказал Песков.

Виктору Медведчуку было объявлено о подозрении в госизмене, содействии деятельности террористических организаций и покушении на хищение национальных ресурсов. Он скрылся из-под домашнего ареста после начала вторжения РФ в Украину.

12 апреля Виктора Медведчука задержала СБУ.

18 апреля Виктор Медведчук попросил Владимира Путина и Владимира Зеленского поменять его на жителей и защитников Мариуполя.

18 марта суд разрешил арестовать Медведчука.

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