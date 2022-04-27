В Кремле отвергли вопрос об обмене Медведчука на украинских военнопленных
Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не ведет переговоров об обмене задержанного лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинских военнопленных
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам Пескова, вопрос об обмене Медведчука на украинских военнопленных во время переговоров России с Украиной не поднимается.
"Нет, об этом речь не идет", - сказал Песков.
Виктору Медведчуку было объявлено о подозрении в госизмене, содействии деятельности террористических организаций и покушении на хищение национальных ресурсов. Он скрылся из-под домашнего ареста после начала вторжения РФ в Украину.
- 12 апреля Виктора Медведчука задержала СБУ.
- 18 апреля Виктор Медведчук попросил Владимира Путина и Владимира Зеленского поменять его на жителей и защитников Мариуполя.
- 18 марта суд разрешил арестовать Медведчука.
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