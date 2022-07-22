В кремле отрицают, что РФ сама усложняет возвращение турбины для "Северного потока - 1"
В кремле отрицают информацию о том, что РФ сама затрудняет возвращение турбины для "Северного потока - 1"
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
"Вы говорите о каких-то источниках, утверждающих, что непонятно, куда ее (турбину, - ред.) отправлять. Это полная ерунда, потому что компания, которая все это ремонтировала, Siemens, прекрасно знает, где установлена турбина. То есть это абсурдные сообщения", - прокомментировал Песков.
Он также повторил слова Путина о том, что Россия якобы не получила юридическую или техническую документацию по турбине.
Ранее в СМИ появилась информация, что турбина застряла в пути из-за того, что Москва пока не предоставила необходимые для перевозки в Россию документы, в частности подробности того, когда именно ее нужно ввезти и через какой таможенный пункт.
- 21 июля Россия возобновила поставки газа через "Северный поток - 1" после плановых технических работ, несмотря на опасения, что их по политическим соображениям могут растянуть на неопределенный срок.
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