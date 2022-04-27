В Кремле отрицают, что генсек ООН договорился с Путиным об эвакуации гражданских из "Азовстали", - Песков
В Кремле возразили согласие Путина на предложение генсека ООН Антониу Гутерреша об участии ООН и Международного комитета Красного креста в эвакуации мирного населения из окруженного завода "Азовсталь" в Мариуполе
Об этом сказал спикер Владимира Путина Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".
"Эта тема была господином Гутерришем озвучена, и она будет дальше прорабатываться. Каких-либо конкретных договоренностей в этом вопросе не было", - подытожил Песков.
- Напомним, что недавно президент РФ Владимир Путин и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встретились в Москве. После встречи в ООН заявили, что Путин вроде бы согласился на участие ООН и МККК в эвакуации мирного населения из "Азовстали".
- Украина требует от Красного Креста и ООН помочь уволить захваченных оккупантами под Мариуполем водителей и спасателей.
- 1 апреля команда Международного Красного Креста не смогла доехать до Мариуполя.
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