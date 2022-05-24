В Кремле отреагировали на заявление российского дипломата Бондарева, раскритиковавшего Путина за войну с Украиной

Об этом сообщают российские СМИ.

Таким образом, Песков отреагировал на критику Бондарева в адрес Путина за развязанную в Украине войну, после которой дипломат объявил о своей отставке.

"Мы в Кремле незнакомы с этим письмом. Если он был сотрудником министерства иностранных дел, это, пожалуй, вопрос к МИДу. Здесь, наверное, можно сказать только, что Бондарев больше не с нами, скорее оно против нас. Он осуждает действия российского руководства, а действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны. Следовательно, этот господин выступил против всеобщего консолидированного мнения нашей страны", - сказал Песков.

23 мая Советник миссии России при ООН в Женеве Борис Бондарев выступил с критикой президента РФ Владимира Путина за войну с Украиной и объявил об отставке.

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