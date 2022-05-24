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В Кремле отреагировали на заявление российского дипломата Бондарева, раскритиковавшего Путина за войну с Украиной

24 мая, 2022 вторник
14:41
Мир

Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков назвал бывшего члена миссии РФ об ООН Бориса Бондарева врагом России

Об этом сообщают российские СМИ.

Таким образом, Песков отреагировал на критику Бондарева в адрес Путина за развязанную в Украине войну, после которой дипломат объявил о своей отставке.

"Мы в Кремле незнакомы с этим письмом. Если он был сотрудником министерства иностранных дел, это, пожалуй, вопрос к МИДу. Здесь, наверное, можно сказать только, что Бондарев больше не с нами, скорее оно против нас. Он осуждает действия российского руководства, а действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны. Следовательно, этот господин выступил против всеобщего консолидированного мнения нашей страны", - сказал Песков.

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Россия
ООН
Владимир Путин
Дмитрий Песков
война с Россией
русская агрессия
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