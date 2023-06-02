В Кремле отреагировали на заявление Пашиняна, что Армения не является союзником РФ
Спикер президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление премьер-министра Армении Николы Пашиняна, что его страна не является союзником РФ в войне против Украины
Об этом сообщают российские СМИ.
"Мы берем его во внимание, это важное заявление. Мы знаем, что есть определенные нюансы в подходах Армении к конфликту вокруг Украины, мы их учитываем, мы их знаем. Безусловно, мы продолжаем развитие наших концептуально союзнических отношений с Арменией", – заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
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- В начале мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не является союзником России в войне против Украины.
- Параллельно Азербайджан и Армения провели 4-дневные переговоры в Вашингтоне под эгидой Энтони Блинкена. На них, по словам главы Госдепа, был достигнут значительный прогресс.
- 14 мая Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Брюсселе добились прогресса в дискуссиях и согласились возобновить переговоры по делимитации границ.
- На переговорах Пашинян официально согласился признать территорию Нагорного Карабаха суверенными землями Азербайджана. Со своей стороны, азербайджанская сторона гарантирует соблюдение прав и свобод армянского национального меньшинства.
- Эти договоренности предполагают прекращение существования не признанной в мире "Нагорно-Карабахской Республики" и ее "органов власти".
- 29 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что пока нет согласованного проекта соглашения о мире с Азербайджаном, которое можно было бы подписать.
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