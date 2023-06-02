В Кремле отреагировали на заявление Пашиняна, что Армения не является союзником РФ

Об этом сообщают российские СМИ.

"Мы берем его во внимание, это важное заявление. Мы знаем, что есть определенные нюансы в подходах Армении к конфликту вокруг Украины, мы их учитываем, мы их знаем. Безусловно, мы продолжаем развитие наших концептуально союзнических отношений с Арменией", – заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

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