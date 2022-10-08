В Кремле отреагировали на взрыв на Крымском мосту
Из-за взрыва и пожара на Крымском мосту на оккупированном РФ полуострове российский диктатор Владимир Путин поручил создать для расследования правительственную комиссию
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам представителя президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным событием" на Крымском мосту
Кроме того, Путин по поводу событий в Керчи получил доклады премьер-министра РФ Михаила Мишустина, замглавы правительства Марата Хуснуллина и руководителей силовых ведомств.
- 8 октября в Керчи вспыхнул пожар на Крымском мосту , оккупационные власти полуострова обвинили в подрыве переправы Украину.
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