В Кремле отреагировали на взрыв на Крымском мосту

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам представителя президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным событием" на Крымском мосту

Кроме того, Путин по поводу событий в Керчи получил доклады премьер-министра РФ Михаила Мишустина, замглавы правительства Марата Хуснуллина и руководителей силовых ведомств.

8 октября в Керчи вспыхнул пожар на Крымском мосту , оккупационные власти полуострова обвинили в подрыве переправы Украину.

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