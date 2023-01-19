Об этом пишет российский РБК.

"Понятно, что и Россия, и Путин для Украины и Зеленского – это большая проблема. И понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочел бы, чтобы ни России, ни Путина не было. Но чем раньше украинский режим осознает то, что Россия и Путин есть и будут, что рано или поздно все равно придется отказываться от всего антироссийского, тем лучше для такой страны, как Украина", - заявил Песков журналистам.

В Кремле надеются, что Киев обнаружит готовность учитывать требования России. РФ, напомним, требует отдать ей четыре украинских области: Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую.

Выступая на форуме в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет проводить переговоры с Россией, потому что "не понимает, с кем и о чем их вести" и сомневается в том, что Путин жив.