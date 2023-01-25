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В Кремле отреагировали на возможные поставки Украине американских танков

25 января, 2023 среда
13:44
война с Россией

Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американские танки Abrams не помогут Украине в войне против России

Об этом сообщают российские СМИ.

Таким образом Дмитрий Песков отреагировал на информацию о том, что президент США Джо Байден выразил готовность отправить около 30 танков Abrams в Украину.

"Я уверен, что многие специалисты понимают абсурдность этой идеи. Просто по технологическим аспектам это достаточно провальный план, а, главное, это явная переоценка того потенциала, который это придаст Вооруженным Силам Украины. Это еще одна достаточно глубокая ошибка", - сказал Песков.

Он добавил, что танки Abrams обладают высокой стоимостью, которая якобы "ляжет прежде всего на плечи европейских налогоплательщиков, а американцы, как всегда, останутся, по меньшей мере, при своих, а, скорее всего, с хорошими барышами".

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Дмитрий Песков
Джо Байден
США
оружие для Украины
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