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В Кремле отреагировали на возможные поставки истребителей Украине

9 февраля, 2023 четверг
12:36
война с Россией

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что поставка истребителей Украине приведет к эскалации и затягиванию войны

Об этом сообщают российские СМИ.

Таким образом, он ответил на вопрос о возможной поставке Украине истребителей после визита Владимира Зеленского в Великобританию.

"Мы это воспринимаем как растущую вовлеченность Великобритании, Германии, Франции к конфликту между Россией и Украиной. Постепенно исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью. Можно лишь выразить сожаление в этой связи. И констатировать, что подобные действия упомянутых стран ведут к эскалации напряженности и затягивают этот конфликт, делают его более болезненным для Украины", - сказал Песков.

Он также выразил убеждение, что поставка истребителей якобы "принципиально не изменит исход конфликта и траекторию, по которой идет Россия" до достижения своих целей в Украине.

  • 8 февраля Владимир Зеленский выступил в парламенте Великобритании, где призвал к созданию коалиции самолетов и заявил, что это - "крылья для свободы".
  • После этого премьер Британии Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу исследовать, какие самолеты страна может передать Украине.
  • 9 февраля Владимир Зеленский во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном просил о поставках Украине боевой авиации.
Мир
Франция
Германия
Дмитрий Песков
Великобритания
оружие для Украины
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