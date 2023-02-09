Об этом сообщают российские СМИ.

Таким образом, он ответил на вопрос о возможной поставке Украине истребителей после визита Владимира Зеленского в Великобританию.

"Мы это воспринимаем как растущую вовлеченность Великобритании, Германии, Франции к конфликту между Россией и Украиной. Постепенно исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью. Можно лишь выразить сожаление в этой связи. И констатировать, что подобные действия упомянутых стран ведут к эскалации напряженности и затягивают этот конфликт, делают его более болезненным для Украины", - сказал Песков.

Он также выразил убеждение, что поставка истребителей якобы "принципиально не изменит исход конфликта и траекторию, по которой идет Россия" до достижения своих целей в Украине.