В Кремле отреагировали на условие Байдена для начала переговоров со США: из Украины оккупанты уходить не собираются
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин готов к переговорам со США, однако выходить из Украины оккупанты не собираются
Об этом он сказал в комментарии "FM".
Песков заявил, что условия начала переговоров, которые озвучил президент США Джо Байден , неприемлемы. "Голос" Путина подчеркнул, что военная агрессия против Украины будет продолжаться.
"Он (Байден, - ред.) сказал, что, прежде всего, Путин должен уйти из Украины. Он считает, что это должно быть демонстрацией того, что Путин готов к переговорам. ...Соединенные Штаты по-прежнему не признают новые территории в составе Российской Федерации. И, конечно, это существенно усложняет поиск какой-то взаимной подоплеки",— сказал Песков.
"Специальная военная операция продолжается. При этом президент Путин остается открытым для переговоров", – добавил он.
- Как свидетельствуют результаты исследования британского Королевского института объединенных сил (RUSI), Россия хотела захватить Украину за 10 дней , но этот план провалился из-за чрезмерной секретности, в результате которой большинство подразделений оккупантов не знали, что им делать.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.66
Покупка 39.66Продажа 40.35
-
EUR
Покупка 40.57Продажа 41.66
- Актуальное
- Важное