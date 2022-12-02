Об этом он сказал в комментарии "FM".

Песков заявил, что условия начала переговоров, которые озвучил президент США Джо Байден , неприемлемы. "Голос" Путина подчеркнул, что военная агрессия против Украины будет продолжаться.

"Он (Байден, - ред.) сказал, что, прежде всего, Путин должен уйти из Украины. Он считает, что это должно быть демонстрацией того, что Путин готов к переговорам. ...Соединенные Штаты по-прежнему не признают новые территории в составе Российской Федерации. И, конечно, это существенно усложняет поиск какой-то взаимной подоплеки",— сказал Песков.

"Специальная военная операция продолжается. При этом президент Путин остается открытым для переговоров", – добавил он.

Как свидетельствуют результаты исследования британского Королевского института объединенных сил (RUSI), Россия хотела захватить Украину за 10 дней , но этот план провалился из-за чрезмерной секретности, в результате которой большинство подразделений оккупантов не знали, что им делать.

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