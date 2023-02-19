В Кремле отреагировали на слова Нуланда о "законных целях" в Крыму

Об этом он сказал в комментарии пропагандистским СМИ.

Он также назвал Нуланд "агрессивным ястребом" американской политики.

"Госпожа Нуланд относится к очень большому состоянию самых агрессивных "ястребов" в американской политике. Это хорошо нам известная точка зрения. Она еще раз подчеркивает глубину наших разногласий", - сказал Песков.