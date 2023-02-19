В Кремле отреагировали на слова Нуланда о "законных целях" в Крыму
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что заявление заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о поддержке ударов ВСУ по военным объектам России в Крыму лишь "подчеркивает роль Вашингтона как провокатора международного напряжения"
Об этом он сказал в комментарии пропагандистским СМИ.
Он также назвал Нуланд "агрессивным ястребом" американской политики.
"Госпожа Нуланд относится к очень большому состоянию самых агрессивных "ястребов" в американской политике. Это хорошо нам известная точка зрения. Она еще раз подчеркивает глубину наших разногласий", - сказал Песков.
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Представительница Госдепа Виктория Нуланд 17 февраля заявила , что США не выступают против ударов ВСУ по военным объектам РФ, расположенным в Крыму, поскольку это - "часть обеспечения крепкого сдерживания России".
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