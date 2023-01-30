В Кремле отреагировали на слова Джонсона об угрозах ракетным ударом от Путина
Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что слова экс-премьера Британии Бориса Джонсона об угрозах ракетным ударом от Владимира Путина не соответствуют действительности
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам Пескова, рассказ Джонсона о том, что Путин в феврале 2022 года, перед полномасштабным вторжением в Украину, угрожал ему ракетным ударом по Великобритании является ложью.
То, что сказал Джонсон – это неправда. Вернее, это ложь. Если это сознательная ложь, тогда, наверное, нужно спросить, с какой целью он лгал. То ли была безотчетная ложь, и фактически он не понял, о чем с ним говорил президент Путин. Тогда становится неловко за собеседника нашего президента", - сказал Песков.
Он добавил, что знает, о чем говорилось во время разговора Путина с Джонсоном.
"Еще раз официально повторяю: это ложь. Никаких угроз ракетами не было", - заверил Песков.
- 30 января Борис Джонсон рассказал, как Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом накануне вторжения в Украину.
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