Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Пескова, рассказ Джонсона о том, что Путин в феврале 2022 года, перед полномасштабным вторжением в Украину, угрожал ему ракетным ударом по Великобритании является ложью.

То, что сказал Джонсон – это неправда. Вернее, это ложь. Если это сознательная ложь, тогда, наверное, нужно спросить, с какой целью он лгал. То ли была безотчетная ложь, и фактически он не понял, о чем с ним говорил президент Путин. Тогда становится неловко за собеседника нашего президента", - сказал Песков.

Он добавил, что знает, о чем говорилось во время разговора Путина с Джонсоном.

"Еще раз официально повторяю: это ложь. Никаких угроз ракетами не было", - заверил Песков.

30 января Борис Джонсон рассказал, как Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом накануне вторжения в Украину.

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