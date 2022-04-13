В Кремле отреагировали на предложение об обмене пленных на Медведчука
Заместитель главы совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил угрозами на предложение обменять задержанного лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинских пленных
Об этом Медведев написал в telegram.
Экс-президент России посоветовал представителями украинской власти "оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь", чтобы самим не оказаться среди обменивающихся лиц.
"Отдельные ублюдки, которые называют себя украинскими властями, сообщают, что хотят выбить показания из Виктора Медведчука, "скоро и справедливо" осудить его, а затем обменять на пленных. Этим деятелям следует внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обменивающихся лиц", - написал Медведев.
- 12 апреля появилась информация о том, что Служба безопасности Украины задержала Виктора Медведчука.
- Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обмен пленных украинцев на Виктора Медведчука.
- 13 апреля в МВД Украины выступили с предложением сначала осудить Медведчука, а затем обменять на пленных.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.88
-
EUR
Покупка 31.72Продажа 32.67
- Актуальное
- Важное