В Кремле отреагировали на предложение об обмене пленных на Медведчука

Об этом Медведев написал в telegram.

Экс-президент России посоветовал представителями украинской власти "оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь", чтобы самим не оказаться среди обменивающихся лиц.

"Отдельные ублюдки, которые называют себя украинскими властями, сообщают, что хотят выбить показания из Виктора Медведчука, "скоро и справедливо" осудить его, а затем обменять на пленных. Этим деятелям следует внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обменивающихся лиц", - написал Медведев.

12 апреля появилась информация о том, что Служба безопасности Украины задержала Виктора Медведчука.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обмен пленных украинцев на Виктора Медведчука.

13 апреля в МВД Украины выступили с предложением сначала осудить Медведчука, а затем обменять на пленных.

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