В Кремле отреагировали на обыски в Киево-Печерской лавре
Спикер президента РФ Дмитрий Песков назвал обыски СБУ в Киево-Печерской лавре "войной против русского православия"
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам представителя российского диктатора Владимира Путина, обыски в Киево-Печерской лавре являются "очередным звеном в цепи военных действий Украины против русской православной церкви.
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"Украинская сторона давно воюет с русской православной церковью. Я бы сказал, что это можно рассматривать как очередное звено в цепи этих военных действий против русского православия", – сказал Песков.
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22 ноября Служба безопасности Украины заявила, что проводит контрразведывательные меры безопасности на территории Киево-Печерской лавры в Киеве.
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