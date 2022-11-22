В Кремле отреагировали на обыски в Киево-Печерской лавре

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам представителя российского диктатора Владимира Путина, обыски в Киево-Печерской лавре являются "очередным звеном в цепи военных действий Украины против русской православной церкви.

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"Украинская сторона давно воюет с русской православной церковью. Я бы сказал, что это можно рассматривать как очередное звено в цепи этих военных действий против русского православия", – сказал Песков.

22 ноября Служба безопасности Украины заявила, что проводит контрразведывательные меры безопасности на территории Киево-Печерской лавры в Киеве.

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